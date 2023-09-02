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جديد المحليات > توقعات بأمطار على عدة مناطق
02/09/2023   11:24 ص

توقعات بأمطار على عدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الممطرة اليوم (السبت) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض وحائل ونجران والمدينة المنورة.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل المدينة المنورة والأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة والدمام 43 درجة، والرياض 44 درجة، بينما تصل إلى 38 درجة في جدة، و27 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.

توقعات بأمطار على عدة مناطق

جديد المحليات
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