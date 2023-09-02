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جديد المحليات > تركي بن طلال يوجه بدراسة تراث صاحب “خبزة شعير”
02/09/2023   11:24 ص

تركي بن طلال يوجه بدراسة تراث صاحب “خبزة شعير”

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لم تمر ساعات على وفاة الأديب والكاتب السعودي محمد علي علوان “أبو غسان”، إلا ووجد لمسة وفاء تترجم ما يسير على نهجه دائماً قادة ومسؤولو المملكة، حيث صدر توجيه من أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بدراسة التراث الأدبي للراحل.

وذهب بيان هيئة تطوير منطقة عسير، إلى أن هذا التوجيه هو خطوة لتكون دراسة تراث الراحل أحد منطلقات مشاريع الهيئة في تعزيز الثقافة والأصالة ضمن استراتيجية “قمم وشيم”.

ويعد الراحل أحد أساطير كتابة القصة القصيرة في المملكة، حيث أثرى المشهد الثقافي بعدد من الأعمال الإبداعية، كما صدرت له العديد من المؤلفات والمجموعات القصصية، من بينها “الخبز والصمت”، وكذلك رواية “خبزة شعير”. وفق “أخبار 24”.

والأديب الراحل من مواليد أبها 1950م، وتخرج في كلية الآداب جامعة الملك سعود في عام 1974م، وعمل بعد تخرجه في وزارة الإعلام، وتدرج في العمل فيها إلى أن أصبح وكيلاً مساعداً لشؤون الإعلام الداخلي.

تركي بن طلال يوجه بدراسة تراث صاحب “خبزة شعير”

جديد المحليات
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