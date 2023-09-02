“الرسوم” شرط “فيسبوك” و”إنستغرام” لمنع الإعلانات

في إطار محاولاتها لإرضاء المُستخدمين، تحاول شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، التغلب على مسألة غضب البعض من ظهور الإعلانات بكثرة عبر منصتيها “فيسبوك” و”إنستغرام”، لتقرر أخيراً السماح للمستخدمين في أوروبا دفع رسوم لتجنب ظهور تلك الإعلانات.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حكمت محكمة أوروبية، بأن منصة “فيسبوك” انتهكت قانون المنافسة من خلال مطالبة مطوري التطبيقات بدفع رسوم مقابل الوصول إلى مستخدميها.
وتدرس الشركة تقديم اشتراكات مدفوعة لمستخدمي “إنستغرام” و”فيسبوك” في أوروبا للحصول على هذه الميزة، فيما لم تحدد “ميتا” بعد سعر هذه الاشتراكات أو موعد طرحها. وفق “أخبار 24”.