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جديد المحليات > وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود
02/09/2023   5:08 م

وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود

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أعلن الديوان الملكي (السبت)، وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: إنه سيُصلى على الفقيد يوم غدٍ الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود

جديد المحليات
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