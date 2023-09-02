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أعلن الديوان الملكي (السبت)، وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان: إنه سيُصلى على الفقيد يوم غدٍ الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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