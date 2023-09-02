فوائد تحصل عليها بالتخلي عن السكر

يمنح السكر الطاقة للجسم، لكن الإفراط في تناوله له مضار كثيرة على الجسد، لذلك يجب محاولة تقنينه.
وأفاد موقع دويتش فيليه الألماني، بأن هناك تأثيرات أولية للتخلي عن السكر تتمثل في صعوبة التركيز والتعب وضعف جهاز المناعة واضطرابات النوم.
وأضاف الموقع الألماني أن أعراض اشتهاء السكر تظهر في الأسابيع الأولى، في فترة ما قبل النوم، أو أثناء العمل على مهام مرهقة وصعبة.
وتظهر الآثار الإيجابية للامتناع عن السكر، بعد أسبوعين على الأقل، وتتمثل في الاستيقاظ صباحًا بشكل أفضل، وعدم الشعور بانخفاض الطاقة في منتصف النهار. وفق “أخبار 24”.
ويعد الشعور براحة في المعدة، والبشرة الأكثر نقاءً، وفقدان الوزن من التأثيرات الإيجابية أيضًا للتخلي عن السكر.