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جديد المحليات > تدشين “امبريتك السعودية” بالتعاون مع “تمكين المرأة”
02/09/2023   5:12 م

تدشين “امبريتك السعودية” بالتعاون مع “تمكين المرأة”

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دشن بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع ‎غرفة الشرقية، ممثلة بمركز تمكين المرأة، السبت، برنامج “امبريتك السعودية”.

ويعد البرنامج أحد برامج منظمة الأمم المتحدة للتجارة والموجه لرواد الأعمال، ويهدف إلى تنمية المهارات الريادية التي تساهم في تطوير المشروع وتحقيق التنافسية.

ويستمر البرنامج لـ ٦ أيام، ويركز على تعزيز السلوكيات الريادية التي يحتاجها رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للإسهام بدعم الرياديين للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة محلياً ودولياً بما يعزز من نمو تلك المنشآت تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول بإسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%. وفق “أخبار 24”.

تدشين “امبريتك السعودية” بالتعاون مع “تمكين المرأة”

جديد المحليات
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