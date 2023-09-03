كشف “1356” مخالفة وإغلاق 3 منشآت بـ”الجوف”

أغلقت فِرَق الرقابة الصحية التابعة لأمانة الجوف، 3 منشآت تجارية، وضبط 1356 مخالفة خلال 2.5 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمولات وصالونات الحلاقة والتجميل والكافيهات خلال الشهر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، إن الزيارات التفتيشية جاءت ضمن أعمال مشروع تحسين الرقابة البلدية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتبلغ مدة المشروع 5 سنوات، ويتضمن تنفيذ 26.4 ألف زيارة للمنشآت التجارية بمشاركة 25 كادراً بشرياً مؤهلاً، مجهزين بوسائل النقل والأجهزة الإلكترونية والحقائب الصحية. وفق “أخبار 24”.