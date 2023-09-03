نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > كشف “1356” مخالفة وإغلاق 3 منشآت بـ”الجوف”
03/09/2023   7:48 ص

كشف “1356” مخالفة وإغلاق 3 منشآت بـ”الجوف”

+ = -
40

أغلقت فِرَق الرقابة الصحية التابعة لأمانة الجوف، 3 منشآت تجارية، وضبط 1356 مخالفة خلال 2.5 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمولات وصالونات الحلاقة والتجميل والكافيهات خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، إن الزيارات التفتيشية جاءت ضمن أعمال مشروع تحسين الرقابة البلدية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتبلغ مدة المشروع 5 سنوات، ويتضمن تنفيذ 26.4 ألف زيارة للمنشآت التجارية بمشاركة 25 كادراً بشرياً مؤهلاً، مجهزين بوسائل النقل والأجهزة الإلكترونية والحقائب الصحية. وفق “أخبار 24”.

كشف “1356” مخالفة وإغلاق 3 منشآت بـ”الجوف”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885271922.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com