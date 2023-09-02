جدة تستضيف “ليفت سيتي إكسبو 2023”

تستضيف مدينة جدة، في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر، معرض “ليفت سيتي إكسبو” 2023، والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية.
وأكدت اللجنة المنظمة أهمية الدور الذي يضطلع به المعرض في فتح أسواق خارجية جديدة، ما يُسهِم في تحقيق العائد الأقوى من الاستثمار، وتجسيده دوراً رئيسياً في مواكبة التطور الإنشائي وحجم المشاريع التي تُقام في المملكة.
ويتيح المعرض فرصة للعارضين من خلال لقاء المستفيدين والمختصين من مختلف دول العالم عبر سلسلة من الندوات وورش العمل للجميع لمواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات في صناعة المصاعد. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ليفت سيتي إكسبو جدة، يحظى باهتمام دولي يمنحه الفرصة في السوق الأكثر نمواً وتقدماً في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط حيث يعد منصة مثالية تشجع وتطور قطاعات صناعة المصاعد في المملكة والتي تشهد نمواً وتقدماً كبيراً بسبب تزايد المشاريع قيد الإنشاء أو المخطط لها.