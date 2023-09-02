الرياض تطلق مبادرتين لتحسين “المشهد الحضري”

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة “دكة” بهدف استثمار الفراغات العمرانية ومنحها قيمة جمالية وبُعدًا إبداعيًا، عن طريق المزج بين الهُوِيّة المحلية والمفاهيم العمرانية المعاصرة.
وأوضحت الأمانة أن برنامج الأعمال يتضمن، تحسين المظهر العامّ للأرصفة وزيادة المساحات الخضراء وتخصيص مواقع للدراجات الهوائية، مع إنشاء أماكن مخصصة لألعاب الأطفال وتوفير ممرات آمنة لعبور المشاة.
وأبانت أنها أطلقت كذلك مبادرة الإنارة التجميلية بهدف تغطية أنفاق وجسور وميادين العاصمة تدريجيًا، للإسهام في جعل المدينة متفاعلة مع الأحداث، وإضفاء قيمة جمالية تستهدف تحسين المشهد الحضري، مما يعزز من الجذب السياحي والترفيهي. وفق “أخبار 24”.