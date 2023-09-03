طقس اليوم.. أمطار مستمرة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الممطرة اليوم (الأحد) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة خاصةً الجنوبية منها.
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق، كما لا يستبعد تكون الضباب عليها وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
ونوه بأن التوقعات تشير إلى تسجيل مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 44 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في الدمام 40 درجة، والرياض 41 درجة، بينما تصل إلى 38 درجة في جدة، و30 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.