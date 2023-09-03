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03/09/2023   7:47 ص

اتهامات سرقة المحتوى تُحاصر “جي بي تي بوت”

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تعتزم وسائل إعلام بأنحاء مختلفة من العالم حظر الوصول إلى أداة “جي بي تي بوت” لمسح صفحات الويب التابعة لشركة “أوبن إيه آي” بغرض تغذية برامجها للذكاء الاصطناعي؛ بسبب اتهامها بسرقة محتواها.

وقررت صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن” وهيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي”، ووكالتا الأنباء “رويترز” و”بلومبرغ”، و”فرانس 24″ و”إر إف إي” و”ميديابارت” و”راديو فرانس” و”تي إف 1″، حظر أداة “جي بي تي بوت”.

وحظرت نحو 10 % من أبرز ألف موقع في العالم الوصول إلى “جي بي تي بوت” بعد أسبوعين فقط من إطلاقها، وسط توقعات بأن تزداد نسبة هذه المواقع بنسبة 5% أسبوعياً. وفق “أخبار 24”.

وبررت شركة “أوبن إيه آي” عمليات المسح لصفحات الويب، قائلة إن السماح لـ”جي بي تي بوت” بالوصول إلى المواقع يمكن أن يساعد برامج الذكاء الاصطناعي على أن تصبح أكثر دقة وتحسن قدراتها العامة.

اتهامات سرقة المحتوى تُحاصر “جي بي تي بوت”

مال وأعمال
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