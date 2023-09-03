بعد 28 عاماً.. “مايكروسوفت” تودّع “WordPad”

قررت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عدم تضمين برنامج الدفتر (WordPad) الشهير في تحديثات نظام تشغيل ويندوز القادمة تمهيداً لإزالته كلياً من النظام مستقبلاً، وذلك بعد 28 عاماً على إطلاقه في نظام ويندوز 95.
وأوصت الشركة مستخدمي أنظمة ويندوز بمختلف إصداراتها، باستبدال WordPad ببرنامج “مايكروسوفت وورد” المدفوع، والذي يمتلك نفس المزايا فضلاً عن تحديثاته المستمرة التي تسهل تحرير وصياغة النصوص.
ويُعدّ برنامج الدفتر الذي تم إطلاقه عام 1995، أداة أساسية لتحرير النصوص تتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها باستخدام نص منسق، وتضمين الصور والروابط، وحفظ الملف بصيغ سهلة التداول تدعمها جميع برامج تحرير النصوص.وفق “أخبار 24”.