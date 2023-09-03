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03/09/2023   7:39 ص

“واتساب” يتيح التحكم في إدارة “المجتمعات”

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يختبر تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري، ميزة جديدة تسمح لمسؤولي “المجتمعات” بتحديد من يمكنه إضافة أعضاء جدد بشكل مباشر إلى المجتمع، حيث يقيد الخيار الافتراضي للميزة حالياً هذا الإجراء على المسؤولين.

وتسمح الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص، لمسؤولي المجتمعات بإدارة من يمكنه إضافة أعضاء جدد إلى المجتمع يدويًا، حتى بدون الحاجة إلى رابط دعوة كخيار افتراضي مُلزم.

وكان “واتساب” أعلن أبريل الماضي، عن إطلاق خاصية “مجتمعات” لتنظيم المجموعات في هياكل أكبر تضم عشرات المجموعات وتستوعب آلاف المستخدمين، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس. وفق “أخبار 24”.

“واتساب” يتيح التحكم في إدارة “المجتمعات”

مال وأعمال
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