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رياضة > راموس يوقع لـ “الاتحاد” لمدة موسم واحد
03/09/2023   7:41 ص

راموس يوقع لـ “الاتحاد” لمدة موسم واحد

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كشفت مصادر خاصة عن نجاح إدارة الاتحاد في التوقيع مع المدافع المخضرم الإسباني سيرجيو راموس لمدة موسم واحد مع أفضيلة التجديد.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن قائد ريال مدريد التاريخي وقع لصالح الاتحاد لمدة موسم واحد، مع وجود إمكانية للتجديد.

ويسعى الاتحاد لتدعيم خط دفاعه بلاعب يمتلك من الخبرات الدولية والنجومية لقيادة الفريق في الملعب، خاصة أن مدافع الفريق الأبرز الدولي المصري أحمد حجازي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي. وفق “سبورت 24”.

وسينضم راموس لباقي نجوم الاتحاد الذين انضموا في الانتقالات الصيفية الحالية وعلى رأسهم الفرنسيين كريم بنزيما “زميله السابق في الريال” ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي جواو فليبي جوتا.

راموس يوقع لـ “الاتحاد” لمدة موسم واحد

رياضة
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