اعتماد عناصر مشروع “دكة ظهرة لبن”

اعتمدت أمانة منطقة الرياض عناصر مشروع دكة حي ظهرة لبن في فعالية نظمتها “عزوة الرياض”، وفقًا لتصويت الأهالي المشاركين في إحياء الفراغات العمرانية على الخيارات الأكثر ملاءمة لهم.
وشملت عناصر المشروع المعتمدة استنادًا على تصويت الأهالي؛ الجلسات المظللة بنسبة 89.3%، والألوان الباردة بنسبة 62.6%، والألعاب الرملية بنسبة 55.6%، والألعاب الرياضية بنسبة 52.5%.
فيما استبعدت الأمانة العناصر ذات التصويت الأقل، وتشمل الألعاب الهوائية بنسبة 44.4%، والألعاب الذهنية بنسبة 47.5%، والجلسات غير المظللة بنسبة 10.7%، والألوان الحرارية بنسبة 37.4%.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت مبادرتي “دكة” و”الإنارة التجميلية” للإسهام في تحسين المشهد الحضري للعاصمة، مايعزز من الجذب السياحي والترفيهي.
وفق “أخبار 24”.