اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين

كشفت الهيئة العامة للعقار عن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجالي التعليم والتدريب الإلكتروني، والتطوير المهني.
وذكرت الهيئة أن الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يتضمن تمكين الهيئة العامة للعقار من التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني عبر بناء محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني للاستفادة منه في مختلف الأنشطة العقارية للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتزويد المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة، بمنصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ،”FutureX” لإعداد وتأهيل الممارسين العقاريين على متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتجددة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه تم خلال هذا الربط تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري حتى الآن على نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والتسويق العقاري الإلكتروني، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، ما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.