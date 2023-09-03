“إنفاذ”: استيفاء حقوق بـ4.5 مليار بالنصف الأول

أشرف مركز الإسناد والتصفية”إنفاذ” خلال الربعين الماضيين من العام الجاري 2023 على أكثر من 567 مزادًا علنيًا، حيث بلغت قيمة ما تم استيفاؤه من حقوق أكثر من 4.5 مليار ريال.
وذكر “إنفاذ” أن المزادات منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا؛لغرض تصفية وبيع أكثر من 2400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وحقق المركز أرقامًا قياسية ومميزة خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام، حيث بدأ بتطبيق استراتيجيته الجديدة المعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع؛ بهدف تحقيقالسرعة في استيفاء الحقوق، حيث تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًامنذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023. وفق “أخبار 24”.
وتعكس هذه النتائج التطورالملحوظ في أداء المركز مقارنة بالأعوام السابقة، كما وقع 8 مذكرات تفاهم لبناءعلاقات تكاملية وتعاونية؛ لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات والفعاليات،التي من شأنها إثراء المجتمع وتعزيز العلاقة مع المستفيدين.
ويحرص المركز على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص من خلال ورش العمل الدوريةبالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة؛ حيث أقام هذا العام ورشًا نوعية مستهدفًاقطاع الأعمال في كل من (مكة المكرمة – تبوك – عرعر – الجوف – الطائف – الباحة –أبها – الأحساء) لإبراز دور المركز الرئيس في سرعة استيفاء الحقوق وعرض خدماتهوإبراز الفرص الاقتصادية المُتاحة في مجال البيع والتصفية لاستقطاب مزودي الخدماتبمختلف فئاتهم.