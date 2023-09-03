لتلبية وظائف المستقبل.. إطلاق “الإرشاد المهني” بالمدارس

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، مبادرة الإرشاد المهني في المدارس، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من المسؤولين.
وقال الراجحي إن المبادرة تؤسس لمرحلة جديدة من تطوير مهارات الطلبة قبل التخرج؛ لتلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال الجهود المشتركة بين وزارة التعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وقال المدير العام لـ”هدف” تركي الجعويني، إن تدشين المبادرة هو إنجاز جديد يتم بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم، مبيناً أنهم يسعون لترسيخ مفهوم الإرشاد المهني وتفعيله في المدارس الحكومية والأهلية من خلال مجموعة من المرشدين المهنيين المؤهلين.
وأوضح أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية لمعرفة ميولهم وقدراتهم الشخصية والمهنية، وتعريفهم على الفرص الوظيفية الملائمة والمتوافقة مع مساراتهم التعليمية، وذلك من أجل مساعدتهم على التخطيط المبكر للحصول على الوظيفة ورسم مسارهم المهني.
وأبان أن المبادرة تهدف لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الطلاب والطالبات من التعرف على المهارات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أنه تم في أغسطس من العام الماضي إطلاق المبادرة في الجامعات بالتعاون مع 67 جامعة وكلية ومعهدا، وقدمت من خلالها خدمات الإرشاد المهني لأكثر من 72 ألف طالب وطالبة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المبادرة ستتضمن عقد ورش عامة وتخصصية وجلسات إرشاد مهني فردية وجماعية، وتفعيل المنتديات واللقاءات وربط المستفيدين ببرامج التأهيل في الصندوق.