3 مبادرات لـ “دعم البحث العلميّ”

أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، 3 مبادرات نوعية للمنح البحثية، تهدف لدعم الأبحاث العلمية والابتكارية.
وتشمل المبادرات، التي تأتي سعيًا لمواجهة تحدّيات قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة، مبادرة أبحاث العلوم الأساسية، ومبادرة الأبحاث التطبيقية والتقنية، ومبادرة إعادة تفعيل المراكز والمختبرات البحثية.
وتواجه هذه المبادرات تحدّيات قطاع البحث، من خلال ربط عملية البحث العلمي بالتحديات والأولويات الوطنية، وتطوير نماذج أولية ومنتجات وتقنيات متقدمة، واستدامة الدعم والتمويل.
كما تهدف إلى تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار بشكل عام، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وربطها بالتطوير والابتكار، وتنمية القدرات البشرية في المجالات الابتكارية.
وفق “أخبار 24”.