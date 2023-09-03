“14 برنامج” أكاديمي لجامعة “الملك سعود”

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديمياً لجامعة الملك سعود.
وشملت الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بمقر الجامعة بالرياض، اعتماد برنامج أكاديمي واحد في مرحلة الدكتوراه لتخصص اللغة العربية وآدابها، و 7 برامج أكاديمية في مرحلة الماجستير وتشمل تخصصات التربية البدنية، وعلوم الحركة، والتدريب الرياضي، وتقنيات التعليم، والقانون الخاص، والقانون العام، والعلوم السياسية.
كما شملت اعتماد برنامجين في مرحلة البكالوريوس التخصصي وهما العلاج الطبيعي، والعلوم الإشعاعية، بالإضافة إلى تجديد اعتماد 4 برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس في تخصصات الرياضيات، والكيمياء الحيوية، وعلم الحيوان، وعلوم الحاسب.
ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز “اعتماد” الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الجامعة نائب الرئيس للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسملي.
من جانبها، أكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، مبينة أن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي يخضع لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الاتفاقية الإطارية التي أبرمتها الهيئة مع الجامعة في مايو العام الماضي لاعتماد 150 برنامجاً أكاديمياً، إذ تُعَدُّ جامعة الملك سعود من الجامعات التي سبق أن حصلت على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة.
وتعمل الهيئة بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ على الإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما والوصول بهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.
وفق “أخبار 24”.