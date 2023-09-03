“الاستثمارات” يستحوذ على “حديد” ويبيع حصته بـ”غازكو”

وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وبحسب شروط الاتفاقيات، وفي الوقت ذاته ستستحوذ شركة “حديد” على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية (حديد الراجحي) بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك في مقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة “حديد”.
وتجمع الصفقات مرافق شركتي “حديد” و”حديد الراجحي”، وستمكن من الاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وتتماشى الصفقات مع استراتيجية الصندوق لتمكين 13 قطاعاً استراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين، كما تدعم جهوده في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشترط لإتمام هذه الصفقات، استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة “حديد” وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.
وقال نائب محافظ الصندوق، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميّد: “يعد قطاع الحديد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد المحلي، وممكّناً أساسياً للنمو وتنويع مصادر الدخل، وستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي (حديد الراجحي) و(حديد)، ما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد، كما تتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات إستراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص”.
وأوضحت “سابك”، في بيان على “تداول”، أن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 12.5 مليار ريال، مضيفة أنه نظراً لإجراء المعاملة وفقا لما يسمى بآلية “حسابات إتمام الصفقة”، فإن سعر البيع النهائي لن يُحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة، والمتوقع أن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024. مشيرة إلى أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 10.65 مليار ريال، كما في تاريخ 30 يونيو 2023.
من جهة أخرى باع صندوق الاستثمارات العامة حصته البالغة نحو 8.2 مليون سهم في شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” لشركة جدوى للاستثمار، عبر صفقة خاصة، مقابل أكثر من 491 مليون ريال.
وذكرت شركة “جي آي بي كابيتال” أن الصندوق أبرم اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة جدوى للاستثمار؛ باع بموجبها حصته التي تمثل نسبة 10.92% من رأس مال شركة الغاز والتصنيع الأهلية. وفق “أخبار 24”.
وقالت شركة “جي آي بي”، في بيان عبر “تداول”، إنه سيتم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م.
وأضافت أنه سيتم إتمام الصفقة في موعد أقصاه (الثلاثاء) الموافق 5 سبتمبر، مبينة أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط، بما في ذلك إكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة.