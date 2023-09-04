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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار مستمرة وغبار بعدد من المناطق
04/09/2023   7:51 ص

طقس اليوم.. أمطار مستمرة وغبار بعدد من المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، استمرار هطول الأمطار في عدد من المناطق، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة بالأجزاء الشمالية.

وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونوه إلى أنه من غير المستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار مستمرة وغبار بعدد من المناطق

جديد المحليات
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