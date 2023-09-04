الهلال والصليب “الأحمران” يؤهلان “متطوعي” تبوك

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك دورةً تدريبيةً خاصةً بالمتطوعين، بعنوان “دمج وتأهيل المتطوعين”، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر.
وأكد مدير عام فرع الهيئة، نواف بن مياح العنزي، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي، متمثلة في الإدارة العامة للتعاون الدولي، تهدف من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل المتطوعين، ورفع الكفاءة لديهم ضمن سلسلة الدورات والبرامج التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف أن المتطوعين يحتاجون إلى نوع من التأهيل والتدريب؛ من أجل تعزيز العمل التطوعي في المملكة ودعم نشاطاته والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم، بالإضافة إلى اكتسابهم الخبرة وتوظيفهم بشكل يتوافق مع أهداف المؤسسة التي يعملون بها. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح مسؤول التنسيق مع الحركة الدولية بالبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، علي أحمد الهوش، أن الدورة تندرج ضمن إستراتيجية التعاون وبناء القدرات بين اللجنة الدولية وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وستتناول على مدى يومين عددًا من المحاور؛ أبرزها تعريف المتطوعين بتاريخ العمل التطوعي في العالم والمملكة على وجه الخصوص، والتعريف باللجنة الدولية وأدوار ومبادئ العمل الإنساني والإعلام الإنساني.
وأشار إلى أن الدورة تشمل كذلك التطرق إلى التعريف بالهجرة والمهاجرين وبناء الفريق والتطوع في الحركة الدولية، إضافةً إلى مقدمة لبرنامج الروابط العائلية، لافتًا إلى حرص اللجنة على دفع التعاون والتنسيق المشترك مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، في بناء قدرات متطوعيها وتسخير قدرات اللجنة الدولية لدعم المتطوعين، الذين يعملون تحت مظلة جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في بلدان العالم كافة.