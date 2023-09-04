أميرِ القصيم: المهرجانات “حاضنة” فرص العمل

أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بالحراك الزراعي والاقتصادي في المهرجانات التي تشهدها المنطقة، خاصة أنها أصبحت عنصرًا مهمًا وأساسيًا للأمن الغذائي ووجهات سياحية متميزة.
ونوه أمير القصيم خلال زيارة لمهرجان المذنب للسكرية الحمراء المقام بالسوق المركزي بمحافظة المذنب إلى تألق المهرجان عامًا بعد آخر، مؤكدًا أنه يُعد حاضنة جميلة لهذا النوع المتفرد من التمور ويسوق لأنواع أخرى من إنتاج المنطقة.
وأشار إلى أن المهرجانات أصبحت حواضن لفرص العمل وتسويق المنتج والتعوّد على النشاط وطلب الرزق، مشيدًا بمبادرة التاجر الصغير وإقبال الشباب على تسويق التمور، وبالجهود الإعلامية هذا العام في مهرجانات المنطقة وحراكها الاقتصادي التي سجلت تميزًا كبيرًا.وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، شهد العرض المرئي بهذه المناسبة الذي يحكي مسيرة مهرجان السكرية الحمراء بالمذنب وما شهده من تطور كبير خلال السنوات الماضية، مع الاطلاع على حركة البيع والشراء في ساحة المزاد ومنطقة التجزئة وحراج الدلالين والعربات المتحركة لنقل التمور، والأركان المختلفة المصاحبة للمهرجان.