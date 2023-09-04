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جديد المحليات > بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
04/09/2023   1:49 م

بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

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بدأ اليوم (الاثنين)، التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود، على بند المستخدمين “للرجال” بمسمى فني علوم جنائية “قصاص أثر” بالمرتبة 33.

وأوضحت المديرية أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة هم خريجو الثانوية العامة، وجميع الوظائف المعلنة تتطلب إجراء الاختبار العلمي والمقابلة الشخصية وسيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة، وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز الاختبار العلمي سيتم استبعاد المرشح.

وأبانت أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يتوفر لديه خبرة في مجال الوظيفة، مشيرة إلى أن التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني للمدنيين وينتهي يوم الأربعاء الموافق 21/ 02/ 1445 هـ. وفق “أخبار 24”.

ويمكن التقديم على الوظائف الشاغرة والاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط.

بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

جديد المحليات
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