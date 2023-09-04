استخراج عملة معدنية من بلعوم طفل

تمكن مستشفى رابغ العام من استخراج قطعة نقود معدنية من بلعوم طفل يبلغ من العمر عامين.
وأوضحت صحة جدة أن الطاقم الطبي بمستشفى رابغ نجح في استخراج القطعة المعدنية خلال عملية لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، مبينة أن الطفل قَدِم إلى طوارئ المستشفى وهو يشكو ابتلاع جسم غريب (قطعة نقود معدنية) كانت قد علقت في منطقة البلعوم؛ مما تسبب في اختناق وعدم قدرة على البلع.
وأضافت أن الطاقم الطبي قرر إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والتي تبين أنها قطعة معدنية نقدية، وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات، حيث غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.