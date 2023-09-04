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رياضة > الإسباني “دومينجو” مديرا تنفيذيا للاتحاد
04/09/2023   1:42 م

الإسباني “دومينجو” مديرا تنفيذيا للاتحاد

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كشفت مصادر مطلعة أن إدارة شركة نادي الاتحاد تعاقدت مع البرتغالي دومينجو سواريز دي أوليفيرا، لتولي منصب المدير التنفيذي للنادي.

وأوضحت المصادر لسبورت 24، أن الرئيس التنفيذي السابق لنادي بنفيكا، سيبدأ مهامه من داخل مقر الاتحاد في جدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت إدارة الاتحاد قد دخلت في مفاوضات مع البرتغالي ليتولى المنصب حسب توصية صندوق الاستثمارات العامة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد أوصى بأن يكون الرئيسُ التنفيذي الأجنبي، الذي سيتمُّ اختياره للأندية، قد عمل سابقًا في أندية شاركت فرقها في دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

الإسباني “دومينجو” مديرا تنفيذيا للاتحاد

رياضة
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