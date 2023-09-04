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جديد المحليات > برنامج أمني خليجي شامل للنساء بـ “السجون”
04/09/2023   1:47 م

برنامج أمني خليجي شامل للنساء بـ “السجون”

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أطلقت المديرية العامة للسجون ممثلة بمركز تدريب وتطوير القدرات النسائي، البرنامج الأمني الشامل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويستمر البرنامج لمدة 3 أسابيع، بمشاركة متدربات ضمن تعاون المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس في منظومة التطوير والتدريب للكوادر البشرية.

ويركز البرنامج التدريبي على المهارات والعلوم الأمنية والإدارية، وتقديم التمارين والتطبيقات المتصلة بمهارات أعمال السجون، وزيارات ميدانية للتعرف على الإجراءات الإدارية في الإصلاحيات، وتعزيز المفاهيم التطبيقية لحقوق الإنسان في السجون. وفق “أخبار 24”.

برنامج أمني خليجي شامل للنساء بـ “السجون”

جديد المحليات
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