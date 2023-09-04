نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > ماني: المشوار لا يزال طويلا في الدوري
04/09/2023   1:40 م

ماني: المشوار لا يزال طويلا في الدوري

+ = -
33

أكد لاعب النصر، السنغالي ساديو ماني، أن المشوار لا يزال طويلًا في دوري روشن، مشيرا إلى أن ما حدث لفريقه في بداية المسابقة جزء من كرة القدم.

وساهم ماني في فوز النصر على الحزم، مساء السبت، بنتيجة 5-1، في الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال ماني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد”، إن مواجهة الحزم كانت رائعة، لافتا إلى أن أول 30 دقيقة كانت صعبة وبعد ذلك أخبرنا المدرب ببعض نقاط ضعف الفريق الخصم ولعبنا على استغلالها. وفق “أخبار 24”.

وأوضح، أن لاعبي النصر سنحت لهم الكثير من الفرص وسجلوا 5 أهداف، لذلك استحق فريقه الفوز بالمباراة.

وأشار إلى أن المشوار لايزال طويلا في الدوري، مؤكدًأ أنه لديه مباراة مع المنتخب السنغالي، سيذهب وعندما يعود للفريق سيستعد بطريقة جيدة للظهور بشكل أفضل.

ماني: المشوار لا يزال طويلا في الدوري

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272066.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com