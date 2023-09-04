رسميا.. الأهلي يضم المهاجم “البريكان” لمدة 5 سنوات

أعلن الأهلي، تعاقده رسميا، مساء الأحد، مع المهاجم فراس البريكان قادما من الفتح، وبعقد لخمس سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
وكتب الأهلي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي “العازف فراس البريكان أهلاوي لمدة خمس سنوات”.
ويأتي انضمام البريكان (23 عاما) بعد أقل من 24 ساعة من تسجيل هدف واحد في فوز الفتح 5-1 على الأهلي ليحلق أول هزيمة له في دوري روشن هذا الموسم.
وسجل البريكان 4 أهداف خلال 5 مباريات مع الفتح في الدوري الموسم الحالي. وبدأ البريكان مسيرته مع النصر قبل الانتقال إلى الفتح في 2021. وفق “أخبار 24”.
وجمع الأهلي 12 نقطة ليحتل المركز الرابع ويتأخر بفارق الأهداف عن الاتحاد غريمه المحلي وحامل اللقب وثالث الترتيب. ويتصدر الهلال الدوري بفارق الأهداف عن التعاون وله 13 نقطة.