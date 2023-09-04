رسميًا.. الفيحاء يستعير كونان من النصر

أعلن نادي النصر موافقته على إعارة محترفه الإيفواري جيسلان كونان إلى نادي الفيحاء حتى نهاية الموسم.
وكتب نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن إدارة النادي وافقة على إعارة كونان، متمنية له التوفيق.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء فيديو أيضًا عبر حسابه الرسمي يعلن فيه عن تمثيل كونان لصفوف الفريق في الموسم الجاري.
بينما قال الفيحاء إن مجلس إدارته برئاسة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم أنهي إجراءات التوقيع مع نجم منتخب ساحل العاج غيسلان كونان لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.
وقد جرت مراسم توقيع العقد مساء الأحد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم.
وأوضح أن الظهير الأيسر كونان يمتلك مسيرة احترافية كبيرة بدأها مع الفئات السنية لنادي أسيك ميموزا العاجي قبل أن ينتقل لتمثيل نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي ثم مثل نادي ستاد ريمس الفرنسي، بعد ذلك قدم إلى الدوري السعودي الموسم المنصرم مع نادي النصر.
وقد عبر كونان خلال مراسم التوقيع عن سعادته بالإنضمام لصفوف الفيحاء واعداً بتسخير إمكانياته لخدمة الفريق مع زملائه من أجل إسعاد جماهير البرتقالي.
من جانبه قدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق المديهيم شكره لإدارة نادي النصر على تعاونهم في تسهيل وإنهاء إجراءات التوقيع مع اللاعب كونان.
كان “سبورت 24” علم في وقت سابق من مصادره الخاصة المقربة من البيت النصراوي أن إدارة النادي اتفقت مع إدارة نادي الفيحاء على إعارة محترف الفريق الأول لكرة القدم العاجي غيسلان كونان.
وأوضحت المصادر، أن إعارة اللاعب كونان للفريق الفتحاوي لمدة موسم واحد فقط، على أن يتكفل نادي الفيحاء برواتب اللاعب خلال فترة الإعارة.
يُذكر أن نادي النصر وقع مع العاجي كونان مطلع عام 2022 لمدة ثلاث سنوات وقدم مستويات جيدة مع الفريق قبل أن يطالب مدرب الفريق الحالي البرتغالي لويس كاسترو بالتوقيع مع لاعب بديل له.