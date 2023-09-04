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جديد المحليات > بدء صيانة طريق ديراب بالرياض
04/09/2023   4:23 م

بدء صيانة طريق ديراب بالرياض

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بدأت الهيئة العامة للطرق، أعمال الصيانة والسلامة على طريق ديراب في منطقة الرياض.

وتتضمن الأعمال إعادة كشط وسفلتة 10.5 كم، ودهانات الطرق بنحو 2600 متر مكعب، مع تركيب أكثر من 1150 وحدة من العلامات الأرضية، وصيانة مسار الشاحنات من خلال إعادة كشط وسفلتة 16,5 كم، إضافة لأعمال الدهانات الأرضية بطول 3300 متر مكعب، مع تركيب العلامات الأرضية بإجمالي 950 وحدة.

وتسهم هذه الأعمال في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة؛ وتهدف للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق، كما تسهم هذه الأعمال في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.

يشار إلى أن الطريق يعد من أهم الطرق الحيوية في المنطقة لما له من دور حيوي وهام في تمكين الحركة السياحية والاجتماعية والاقتصادية.

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وفق “أخبار 24”.

بدء صيانة طريق ديراب بالرياض

جديد المحليات
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