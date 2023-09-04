تدشين أول عيادة صحة مدرسية بمكة

دشن تجمع مكة المكرمة الصحي وإدارة تعليم مكة، اليوم (الاثنين)، أول عيادة صحية مدرسية.
وأوضح “تجمع مكة الصحي” أن مشروع قطاع العوالي للصحة المدرسية والقائم على تقديم الخدمات الصحية المختلفة والتوعوية للطلبة المحولين من القطاعات التعليمية المدرسية المشمولة يأتي ضمن المراكز الصحية في القطاع الصحي المستهدف.
وأبان أن فكرة المشروع تقوم على استحداث عيادة طبية للصحة المدرسية ضمن المراكز الصحية لقطاع العوالي، والتي تشمل كمرحلة أولى 4 مراكز، وهي بطحاء قريش، والعوالي، والحسينية ومركز العدل وقياس نسبة نجاحها وفعاليتها لتمتد إلى المرحلة الثانية التي ستشمل 6 مراكز صحية، وهي مركز صحي الراكة، والنعمان، والسليمانية، والملاوي، والكر شداد ومركز صحي العزيزية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العمري أن هذا المشروع يعد فكرة تطويرية مستحدثة ومبتكرة من إدارة قطاع العوالي وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية طبية شاملة للطلاب والطالبات لنشر الوعي والثقافة الصحية في المدارس، كونها تتبع أحد المؤشرات الرئيسية في برنامج التحول الوطني 2030، وذلك بغرض وصول قطاع العوالي إلى النسبة الكاملة في المؤشر العام بنسبة 100% للصحة المدرسية.