المنتجات الزراعية المدعومة تسجل ارتفاعاً في 2023

أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” ارتفاع حجم المنتجات الزراعية المدعومة خلال العام الحالي.
وذكر الأمين العام لبرنامج “ريف”، غسان بكري، أن حجم الحيازات الصغيرة ارتفع إلى أكثر من 31 ألف حيازة صغيرة، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية أكثر من ألف طن.
ولفت إلى أن حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل بلغ أكثر من 3 آلاف طن، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد 651 مليون وردة، بينما بلغ حجم إنتاج قطاع الفواكه 90 ألف طن، وقطاع زراعة المحاصيل البعلية 27 ألف طن.
يُذكر أن برنامج “ريف” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للمساهمة في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية. وفق “أخبار 24”.