فعاليات “السلالم المتحركة” بجدة

انطلقت فعاليات “المؤتمر الدولي لتكنولوجيا صناعة المصاعد والسلالم المتحركة ومستلزماتها” (ليفت سيتي إكسبو 2023) بجدة، والذي يستمر إلى 7 سبتمبر 2023م، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، و250 علامةً مسجلةً و95 عارضًا من 10 دول مشاركة.
ويلعب المعرض دوراً مهماً فتح أسواق خارجية جديدة، ما يسهم في تحقيق العائد الأقوى من الاستثمار، بالإضافة إلى مواكبة التطور الإنشائي وحجم المشاريع التي تقام في المملكة، وكذلك تطوير صناعة النقل العمودي والرأسي داخل المملكة وتوطينها.
كما يحظى باهتمام دولي قوي يمنحه الحضور في السوق الأكثر نموًّا وتقدمًا في المملكة ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، إذ يعد منصة مثالية تشجع وتطور قطاعات صناعة المصاعد في المملكة. وفق “أخبار 24”.