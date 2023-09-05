“أبطال” المملكة في “الرياض”

بلغ أبطال المنتخب السعودي للمعلوماتية العاصمة الرياض، حاملين 3 جوائز عالمية، عقب مشاركتهم في الدورة 35 لأولمبياد المعلوماتية الدولي 2023، والتي أقيمت بالمجر، بمشاركة 360 طالباً وطالبة يمثلون 90 دولة.
واستُقبل الفرسان لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي، عدد من المسؤولين بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال “موهبة”، ووزارة التعليم، وعدة قطاعات حكومية، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب.
ومثل المملكة في الأولمبياد فريق مكون من أربعة طلاب؛ “حميد الهذلي بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصد الميدالية البرونزية، وأديب الشهري بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصل على شهادة تقدير، وعيسى الموسى بالصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء، ونال شهادة تقدير، وجوري الجهني في الصف الثالث الثانوي من تعليم المدينة المنورة”. وفق “أخبار 24”.