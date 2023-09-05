نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “أبطال” المملكة في “الرياض”
05/09/2023   7:46 ص

“أبطال” المملكة في “الرياض”

+ = -
33

بلغ أبطال المنتخب السعودي للمعلوماتية العاصمة الرياض، حاملين 3 جوائز عالمية، عقب مشاركتهم في الدورة 35 لأولمبياد المعلوماتية الدولي 2023، والتي أقيمت بالمجر، بمشاركة 360 طالباً وطالبة يمثلون 90 دولة.

واستُقبل الفرسان لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي، عدد من المسؤولين بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال “موهبة”، ووزارة التعليم، وعدة قطاعات حكومية، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب.

ومثل المملكة في الأولمبياد فريق مكون من أربعة طلاب؛ “حميد الهذلي بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصد الميدالية البرونزية، وأديب الشهري بالصف الثاني الثانوي من تعليم الشرقية، وحصل على شهادة تقدير، وعيسى الموسى بالصف الثاني الثانوي من تعليم الأحساء، ونال شهادة تقدير، وجوري الجهني في الصف الثالث الثانوي من تعليم المدينة المنورة”. وفق “أخبار 24”.

“أبطال” المملكة في “الرياض”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272117.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com