“روشن” تحصد لقب أفضل مطور عقاري بـ”الخليج”

حصلت مجموعة “روشن”، شركة التطوير العقاري الوطنية الرائدة في المملكة وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على لقب أفضل مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة مجلة “كونستركشن ويك الشرق الأوسط” لأفضل 50 مطوراً خليجياً لعام 2023.
وتقدمت “روشن” من المرتبة 9 عام 2022 إلى المرتبة الأولى كعلامة فارقة في رحلتها لتعزز من مكانتها كشركة رائدة في التطوير العقاري بالخليج وتدشن لحقبة جديدة من التميز على مستوى الخليج العربي بأكمله.
وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، عن أنه فخور لاختيار الشركة لهذا المركز، ما يُعد شهادة على العمل الجاد وجهد الفريق وتفانيه وشغفه بخلق وجهات استثنائية وريادة القطاع العقاري في منطقة الخليج.
وأكد على الالتزام بإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة الحياة في المملكة، ورفع حدود الابتكار والاستدامة في المشاريع، مشيراً إلى أن هذا اللقب يدفع لمواصلة المسيرة الملهمة والتغلب على المزيد من التحديات.
وتعرض قائمة “كونستركشن ويك الشرق الأوسط” أفضل 50 مطوراً في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهم المطورين العقاريين وأكثرهم تأثيراً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم اختيار الفائز بناءً على عدد من المعايير، وعلى رأسها قيمة المشاريع المنجزة وقيمة المشاريع قيد الإنشاء وقيمة العقود الممنوحة مؤخراً ومدى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتطبيق مفاهيم الاستدامة.
ويأتي هذا التصنيف شهادة على كفاءة الشركة وتفوقها في تطبيق معايير صناعة العقار باستمرار والإسهام في نمو وتطور القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعكس الثقة التي يضعها العملاء والشركاء وأصحاب العلاقة في قدرة “روشن” على تقديم مشاريع متميزة. وفق “أخبار 24”.
ولعب التزام “روشن” بتطبيق ممارسات التطوير المستدام دوراً محورياً في هذا الإنجاز، إذ تعطي المجموعة أولوية للتصميمات صديقة البيئة والتقنيات الموفرة للطاقة والمبادرات التي تركز على أنسنة المجتمع في جميع مشاريعها، ويتوافق هذا الالتزام مع الاتجاه المتزايد داخل المنطقة نحو اتباع ممارسات الاستدامة والمباني الخضراء.
وجاء هذا اللقب في الوقت الذي تمضي فيه المجموعة قدماً في تنفيذ استراتيجيتها وإكمال مسيرتها في التحول إلى مطور متعدد الأصول ذي أهمية عالمية وأحد أهم عوامل التمكين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ومنذ انطلاقتها في عام 2020، أعلنت “روشن” عن خمسة مشاريع، “سدرة” و”وارفة” في الرياض، و”العروس” و”مرافي” في جدة، و”الفلوة” في المنطقة الشرقية، وهي مشاريع تسهم بشكل كبير في تحقيق هدف الدولة في رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.