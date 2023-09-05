مصدر: “دوم” اختياري ولا يتأثر بأداء “الموظف”

كشف مصدر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ”أخبار24″، أن مستوى أداء الموظف الحكومي، غير مرتبط بالدعم المقدم من برنامج “دوم”، الذي أعلنت عنه الوزارة.
وأكد المصدر أن برنامج دوم، “اختياري”، ويُمنح من خلاله الموظف عروض وخصومات ونقاط عدة، ليستفيد منها في مزايا حصرية؛ وعروض في العديد من الاحتياجات اليومية والدورية التي تمسه وعائلته.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي؛ دشّن البرنامج اليوم وهو باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، بأكثر من 2500 مزوّد خدمة بجميع مناطق المملكة، يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون موظف وموظفة. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الوزارة من خلال البرنامج لخلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم في تعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي والرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطه الوظيفي.