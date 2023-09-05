“تحديث” بيانات الوكيل بـ”ناجز”

أتاحت وزارة العدل خدمة تحديث بيانات الوكيل عبر منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة، بما يمكّن المستفيد من تحديثها أثناء نظر القضية والتحقق من سريانها.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الضغط على القضية للتحقق من الوكالة، وفي حال كانت البيانات صحيحة، يمكن للمستفيد الدخول إلى ملف القضية.
كما يمكن للمستفيد، في حال كانت الوكالة غير سارية، تحديث بيانات الوكالة من خلال اختيار تحديث بياناتها، وتحديد نوع الوكالة الداخلية والخارجية، وأخيرًا تعبئة بيانات الوكالة.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من صحة رقم الوكالة واستيفاء جميع البنود الخاصة بالقضية.