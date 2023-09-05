“شؤون الأسرة” و”الإحصاء” تتبادلان الدعم والخبرات

وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تعاون مع “الهيئة العامة للإحصاء” لتبادل الخبرات ونقل المعرفة فيما بينهما.
وتسعى المذكرة التي وقعتها الأمينة العامة للمجلس الدكتورة ميمونة آل خليل، ورئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري، لرفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية.
ووفقا لبنود المذكرة التي تمتد لثلاثة أعوام، يشمل التعاون تبادل المعلومات والبيانات بحسب اختصاص كل طرف، وفي إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية، وإتاحة المشاركة وحضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتبادل المشورة. وفق “أخبار 24”.