نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “شؤون الأسرة” و”الإحصاء” تتبادلان الدعم والخبرات
05/09/2023   7:43 ص

“شؤون الأسرة” و”الإحصاء” تتبادلان الدعم والخبرات

+ = -
36

وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تعاون مع “الهيئة العامة للإحصاء” لتبادل الخبرات ونقل المعرفة فيما بينهما.

وتسعى المذكرة التي وقعتها الأمينة العامة للمجلس الدكتورة ميمونة آل خليل، ورئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري، لرفع مستوى التعاون بينهما وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة وتطوير القدرات المؤسسية.

ووفقا لبنود المذكرة التي تمتد لثلاثة أعوام، يشمل التعاون تبادل المعلومات والبيانات بحسب اختصاص كل طرف، وفي إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية، وإتاحة المشاركة وحضور الدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتبادل المشورة. وفق “أخبار 24”.

“شؤون الأسرة” و”الإحصاء” تتبادلان الدعم والخبرات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885272125.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com