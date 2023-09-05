“سيملس السعودية”.. “نمكن لتبتكر”

انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية” في الرياض، تحت شعار “نمكن لتبتكر”، بشراكة استراتيجية مع “المدفوعات السعودية”، وبمشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا في عدد شركات التقنية المالية، وفقاً لنائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية، الدكتور خالد الظاهر لتصل إلى 183شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام أي 80% من المستهدف لعام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية.
وأوضح الظاهر خلال كلمته في حفل الافتتاح أن تطور وتأسيس شركات التقنية المالية أسهم في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات غير النقدية ما نسبته 62% ونسعى للوصول إلى 70% في نهاية عام 2025. وفق “أخبار 24”.
وترتكز منهجية العمل على أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية والرياض محوراً للتقنية، بزيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والإسهام بتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، مع إسهام قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال، لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030