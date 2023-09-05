“المنافسة” تجيز 13 طلب “تركز اقتصادي”

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، 13 قراراً بالموافقة على طلبات التركز الاقتصادي في شهر أغسطس 2023م، أحدها موافقة مشروطة لاستحواذ “الشركة العربية للتعهدات الفنية” على كامل حصص “شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان”.
وبحسب الهيئة، فإن الموافقات لطلبات الاستحواذ مثلت 84.6% من الموافقات الصادرة في شهر أغسطس، أما طلبات المشاريع المشتركة فمثلت 15.4% من الموافقات الصادرة في شهر أغسطس.
ومن ضمن الموافقات الصادرة من الهيئة في أغسطس الماضي، إنشاء مشروع مشترك بين (مجموعة المالكي القابضة) و(شركة تكنوجيم) لغرض تنفيذ أعمال التسويق والبيع بالتجزئة لمعدات اللياقة البدنية والصالات الرياضية، واستحواذ (شركة البحر الأحمر العالمية) على 51% من رأس مال (شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة).
كما شملت الموافقات، استحواذ (شركة مجموعة الإمارات للاتصالات) على 50.03%% من شركة (شركة كريم بلاتفورم إنك)، واستحواذ (شركة كيمائيات الميثانول) على 84% من رأس مال (شركة كيماويات الدار)، واستحواذ (شركة كيميائيات الميثانول) على 80% من (الشركة العالمية للصناعات الكيمائية)، واستحواذ (شركة الخليج للتدريب والتعليم) على (شركة الريادة النموذجية للتعليم). وفق “أخبار 24”.
وإجمالاً وافقت الهيئة على 120 صفقة دون شروط وعلى صفقتين بشروط منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، وتصدر بشأنها القرارات اللازمة، وتُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات للنظام، أو لتعزيز المنافسة، وتصدر قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.