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جديد المحليات > تباين في أسعار النفط
05/09/2023   8:02 ص

تباين في أسعار النفط

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عاودت أسعار النفط تباينها، في ظل تلاشي الدعم من الإجراءات التي اتخذتها الصين لدعم اقتصادها لمحاولة التعافي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.39 % إلى 85.88 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.11 % إلى 88.90 دولار للبرميل.

واعتبرت “إيه.إن.زد” للأبحاث، أن الأنباء الواردة من روسيا ساعدت في تهدئة المخاوف من زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.

وأثرت الإجراءات التي اتخذتها الصين مؤخراً لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر بالسلب على الأسواق العالمية، وهو ما جاء في مواجهة الدعم القادم من التخفيضات المتوقعة في إمدادات النفط. وفق “أخبار 24”.

تباين في أسعار النفط

جديد المحليات
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