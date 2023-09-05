“الانضباط” ترفض احتجاج الشباب ضد النصر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق رفض احتجاج نادي الشباب بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي النصر مختار علي في مباراة الفريقين.
وأوضحت لجنة الانضباط أن نادي الشباب قدم احتجاجا بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي النصر، مختار علي في المباراة لحمله وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين.
وأضافت أنه بعد استكمال نادي الشباب للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة – القدم للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم.
وتابعت اللجنة بأن اللاعب تم تسجيله في كشوفات نادي النصر كلاعب محترف سعودي وفقا للمادة (28) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق “سبورت 24”.
وواصلت بأن تاريخ ميلاد اللاعب المسجل في نظام الـTMS ونظام التسجيل الداخلي التابع للاتحاد مطابق لتاريخ ميلاد اللاعب في بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر السعودي.
وحقق النصر فوزا كبيرا برباعية على حساب نظيره الشباب في الديربي الذي جمع الفريقين، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي.