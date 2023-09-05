برئاسة”العسكر”.. نتائج اجتماع اللجنة العقارية بـ #غرفة_الخرج

عقدت اللجنة العقارية بغرفة الخرج الاجتماع الرابع برئاسة عبدالله العسكر ونائبه عبد الحكيم الغويري وحضور الأمين العام ماجد الحمدي وأعضاء اللجنة .
ناقشت اللجنة العديد من المواضيع ذات الأهمية والتي من أبرز القضايا والموضوعات التي تفرض نفسها علي ساحة العقار والبيئة العقارية العامة واتجاهاتها في ضوء الأنظمة والإجراءات المتعلقة بأداد القطاع واخر التحديثات فيها ، كما جري استعراض الموضوعات التي تتطلب مناقشتها وتبادل الرأي بشأنها مع الجهات ذات العلاقة وتقديم مقترح إقامة ملتقي عقاري يحرك العجلة الاستثمارية والعقارية بالمحافظات الخرج والدلم والأفلاج خلال الفترة القادمة والتي ستحدد موعده اللجنة خلال الفترة القادمة .