الكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2023

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الاثنين، عن شعار كأس العالم للأندية 2023، المقامة في مدينة جدة، بالفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر المقبل.
ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة في المملكة، بمشاركة فريق الاتحاد (بطل دوري روشن للمحترفين عن الموسم 2022-2023).
ونشر حساب اتحاد الكرة صورا من شعار البطولة عبر حسابه على منصة “إكس”، وعلق عليها: “من كورنيش جدة.. نعلن لكم شعار كأس العالم للأندية 2023.. كونوا على الموعد غدًا لنتعرف على مجريات القرعة”.
وتستضيف جدة بعد الثلاثاء، حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، وذلك في بث مباشر على منصات فيفا الرقمية، والقنوات السعودية الرياضية.
وتقام مباريات البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل في جدة، بمشاركة 7 أندية هي؛ الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي “المضيف”، والنادي الأهلي المصري “بطل أفريقيا”، ونادي أوراوا الياباني “بطل آسيا 2023″، ونادي ليون المكسيكي “بطل الكونكاكاف 2023″، ونادي أوكلاند سيتي النيوزلندي “بطل دوري أوقيانوسيا “، ونادي مانشستر سيتي “بطل أوروبا”، وسيكمل عقد الأندية المتأهلة الفائز في بطولة كأس كوبا ليبارتادوريس 2023. وفق “سبورت 24”.
يُذكر أن فريق الاتحاد سيواجه في المباراة الافتتاحية بمشواره بكأس العالم للأندية فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.