تكريم الفائزين بمسابقة “المؤسس” للقرآن الكريم غداً

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونيابة عنه يكرم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، يوم غد (الأربعاء)، الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43.
وشارك في المسابقة التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 166 متسابقاً من 117 دولة، ومجموع جوائزها 4 ملايين ريال، تنافس فيها المشاركون في 5 فروع، فيما سيتم تكريم الفائزين بعد صلاة العشاء مباشرة في التوسعة السعودية الثالثة برحاب المسجد الحرام.
من جانبه، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد لرعايتهما وعنايتهما بالقرآن الكريم وتحفيز أهله التي تأتي امتداداً للجهود المتواصلة محلياً ودولياً، مؤكداً أن الوزارة تتشرف بتنظيم هذه المسابقة التي تحظى بمكانة كبيرة على المستوى الدولي وتبرز دور المملكة الريادي في العناية بالقرآن الكريم وحفظته. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المسابقة في هذا العام تميزت بمشاركة أكبر عدد من الدول في تاريخ تنظيم هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس المملكة الملك عبد العزيز، وتحظى بالدعم المتواصل من القيادة.