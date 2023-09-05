“منشآت” تُطلق جولة التجارة الإلكترونية بجدة

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، جولة التجارة الإلكترونية بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية خلال الفترة من 4_ 6 سبتمبر 2023، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة.
وتأتي الجولة بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، وتتضمن جلسات حوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، بهدف إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
وتقدم “منشآت” خلال الجولة 10 ورشاً تدريبية من أبرزها “الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية”، و “التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية”، و”التسويق الرقمي”، و”تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية”، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية”. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “منشآت” أتاحت التسجيل في جولة التجارة الإلكترونية حرصاً على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات وبرامج متخصصة.