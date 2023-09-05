“تدشين” أول مشروع للنقل العام بـ”الطائف”

دشن محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، مشروع خدمات النقل العام بالحافلات.
ويعد هذا المشروع أول المشروعات التي تدشن ضمن المرحلة الأولى في مشاريع النقل العام في المملكة، وسيسهم في خدمة أكثر من مليوني مستفيد سنوياً، عبر 9 مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال 182 نقطة توقف.
ويتضمن المشروع 58 حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة تشغيل يومياً، كما وفرت الشركة المشغلة “سابتكو” تطبيقًا إلكترونياً يتيح للمستفيدين حجز الخدمة بكل يسر وسهولة وذلك من خلال تطبيق حافلات الطائف “TAIF BUSES” .
ويتضمن المشروع محطات للانتظار وتوقف الحافلات وبمكونات رئيسية لكل محطة وهي عبارة عن مقاعد انتظار، ولوحات تعريفية، ومنطقة انتظار الركاب، ومكان توقف الحافلات، وكذلك مسارات عبور المشاة.
كما يسهم المشروع في خدمة المستفيدين من سكان المحافظة وزائريها وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى تعزيز مستوى السلامة المرورية، وتقليل الازدحام المروري في الطرق، وتخفيض الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات ضمن مشاريع النقل العام، والتي تشمل 9 مدن ومحافظات، وبلغ عدد الحافلات المخصصة لهذه المشاريع الاستراتيجية 276 حافلة.
وأكدت الهيئة أنها تتابع مراحل التنفيذ حتى اكتمال هذه المشاريع، في المناطق المستهدفة وهي منطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، والمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وفي منطقة المدينة المنورة، وفي محافظة الطائف وحاضرة منطقة جازان في محافظات جيزان وصبيا وأبو عريش.