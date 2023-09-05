“السعودية” تمدد الخفض “الطوعي”.. والأسعار لـ”الأعلى”

كشف مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م.
وأوضح أن التمديد يشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا، مشيراً إلى أنه سيتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.
ولفت المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها. وفق “أخبار 24”.
وارتفعت أسهم النفط والغاز الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت المملكة تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط. وصعد مؤشر أسهم النفط والغاز الأوروبي 1.4 بالمئة، ولامس أعلى مستوياته منذ 17 أبريل.